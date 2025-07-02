(Kamalı Haber) Bostancı’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Muhammed Ouda mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hanşerif İneci mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Haziran’da saat 22.00 sıralarında zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ne askeri yasak bölgeyi ihlal edip, geçiş yaptığını belirtti. Polis, zanlının 28 Haziran’da Güzelyurt’ta yolda yürürken tespit edildiğini ve gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten İneci, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.