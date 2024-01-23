KKTC’de 15 Ocak - 21 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde 72 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, kazalarda 20 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 4 milyon 230 bin TL oldu. Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 26, Gazimağusa 10, Girne 20, Güzelyurt 14, İskele 2.”

15 Ocak - 21 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu da, toplam 19 bin 237 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 526 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (1162), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (794), Tehlikeli Sürüş (24), Dikkatsiz Sürüş (41), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (119), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (8), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (59), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (483), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (92), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (139), Trafik Işıklarına Uymamak (11), Muayenesiz Araç Kullanmak (26), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (44), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (28), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (13), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (4), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (9), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (53) ve 1211 diğer trafik suçları." Toplam 220 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.