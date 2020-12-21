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KKTC ve UBP’de yeni dönem

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

21 Aralık 2020, 04:47

Kıbrıs Türk sağının büyük partisi ve ülke siyasetinin temel direklerinden Ulusal Birlik Partisi yeni dönem başladı.

Başbakan Ersan Saner’in olağanüstü kurultayda tek aday olarak Ulusal Birlik Partisinin yeni genel başkanı olarak seçilmesi UBP kadar KKTC içinde yeni bir dönemin habercisi.

Büyük gürültüler veya kısır tartışmaların pek de yakışmadığı merkez sağın kalesi UBP, genel başkanlık ile ilgili yaşanan krizi daha fazla büyütmeden geride bırakma olgunluğunu göstermesi ise parti örgüt ve kadrolarının tek adaylığı olağanüstü kurultaya verdiği desteğin en büyü k göstergesi olarak ülke siyasi tarhindeki yerini aldı.

Ve parti örgüt ve kadrolarının daha basit bir ifade ile parti tabanının tek adaylı olağanüstü kurultaya verdiği destek ise genel başkanlık kavgası yapan adaylara da net bir mesajdan başka bir şey değil.

KKTC ve UBP için yeni bir döneme dair parti tabanından alınan vize ise Genel Başkan Ersan Saner ve parti tavanı tarafından sorumlu siyaset anlayışı vizyonu temelinde değerlendirilmeli.

Başbakan ve UBP Genel Bakanı olarak Ersan Saner’in yeni dönemde geçmişte yaşanan kısır tartışmaların yarattığı ve UBP’ye yakışmayan kaotik döneme bir çizgi çekerek Devletin Devlet gibi yönetilmesine dair ortaya irade koyması yeni dönemin ruhu ve karakteri olmalı.

Ve elbette böylesi bir ruh ve karakter, UBP ile birlikte Hükümet olan YDP ve DP tarafından da tüm yönleri ile benimsenmesi ve uygulanması gereken bir olgu.

UBP-DP-YDP Hükümeti, taşıdığı tarihsel görevin ve toplumsal sorumluluğun farkında olmak zorunda.

Ve belki de en önemlisi, Kıbrıs Türk’ünün bin bir bedel ödeyerek kurduğu bağımsız Devleti ve Devletin ana öznesi olan Kıbrıs Türk toplumu için Kıbrıs Türk sağının partileri olarak UBP-DP-YDP Hükümetinin artık yeni bir dönemi başlatma noktasında taşıdığı sorumluluğun farkında olması gerektiği.

Özellikle 2005 yılından bugüne Kıbrıs Türk sağını esir alan popülizm ve Devlet yönetimindeki eylemsizliğin Devlete verdiği zararın ve Devlete karşı toplumda yarattığı güvensizliğin özeleştirisini de yaparak yeni bir dönemi başlatmalı Ersan Saner Başbakanlığında göreve gelen UBP-DP-YDP Hükümeti.

UBP’de yaşanan Genel Başkanlık ile ilgili krizin geride kalması ile birlikte Ersan Saner Hükümetinin başarısız olma lüksü yok.

3’lü koalisyon hükümeti, Devlet ve Kıbrıs Türk’ü için politika üreterek siyaset yapmak ve başarmak zorunda .

Geçmişe ihanet etmeden yeni bir gelecek kurmak için, Başbakan Ersan Saner ve kabinesi başarmak zorunda.

Devletin Devlet gibi yönetilerek Kıbrıs Türkünün yeniden Devletine inanması ve güvenmesi için son şans ise Başbakan Ersan Saner Hükümetinden başkası değil.

Ve böylesi bir toplumsal ödev ve tarihsel sorumluluk ise UBP-YDP-DP Hükümetinin şansızlığı olarak yorumlanmaması gereken stratejik derinliği de içerisinde barındıran bir olgu.

Tek adaylı olağanüstü kurultaya UBP örgüt ve kadroları tarafından verilen destek ise böylesi bir stratejik derinliğin UBP tabanı tarafından da önemsendiğinin en büyük kanıtı aslında.

Devlet ve Kıbrıs Türk’ü için, yeni bir dönemi başlatmak zorunda, UBP-YDP-DP Hükümeti.

Ve elbette Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner ise yeni dönemi liderliği ile hayata geçirmeli.

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