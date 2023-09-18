Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, KKTC’de üretilen ürünlerin Türkiye’de PTT AVM aracılığıyla tüm dünyada pazarlanabilmesine olanak sağlanması için protokol hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkede özellikle kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin internette PTT AVM aracılığıyla satışa sunulması için imzalanacak protokol üzerinde çalışmaya başlandı.

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, protokolün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki ilgili müdürlerle PTT arasında imzalanacağını kaydetti.

Baysal, protokolün imzalanmasının ardından KKTC’de üretilen ürünlerin internette PTT AVM üzerinden satışa sunulacağını belirtti. Baysal, başta KKTC’deki kadın kooperatiflerinin ürünleri olmak üzere uygun görülen tüm ürünlerin PTT AVM aracılığıyla Türkiye’de ve tüm dünyada satılacağını ifade etti.

Baysal, “Proje hayata geçtiği an KKTC’de üretilen her ürün öncelikle 80 milyonluk Türkiye sonra tüm dünyaya satılabilecek. Bu da tüm üreticileri ekonomik yönden rahatlatacak. Özellikle kırsal kesimde üretim canlanacak. El işleri, lefkara işi, sele ve hellim gibi ürünler tüm dünyaya satılabilecek. PTT ile yapılan görüşmeler sonucunda protokol imzalanır imzalanmaz 1000 kilo harnup pekmezi, bin kilo Kıbrıs tarhanası ve bin kilo zeytinyağı sabunu satışa sunulacak” ifadelerini kullandı.