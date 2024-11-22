Dernek Başkanı Başkan Suphi Asiltürk yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Dernek Merkez Binasında saat 11.00’de başlayacak Genel Kurulda, Genel Başkan ve Yönetimin seçileceğini belirtti.

Asiltürk, hemşerilerin birlik ve beraberliğini sağlamanın, kültürel ve sosyal faaliyetleri aktif hale getirmenin, vatandaşlara ve ülkeye faydalı bir sivil toplum kuruluşu olmanın derneğin önceliği olduğunu ifade etti.

Asiltürk, “Memleketimizin kültürünü yaşamak ve yaşatmaya gayret gösterirken, yaşamış olduğumuz memlekete de adaptasyon sağlamak gerekiyor. Çünkü doğduğumuz yer kadar yaşadığımız memleket de bizim için önemlidir” dedi.

Asiltürk, Genel Kurul’un, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.