Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 35’inci Bölgesel Planlama Konseyi’nde temsil edildi. İran’ın başkenti Tahran’da 24-27 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 35’inci Bölgesel Planlama Konseyi toplantısına KKTC’yi temsilen Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Mustafa Davulcu ve İkinci Sekreter Defne Deveci Sabırlı katıldı.

Toplantıda Mustafa Davulcu KKTC’nin, EİT’nin toplantı ve etkinliklerine uzun yıllardır gözlemci üye sıfatıyla her düzeyde katılım sağlamakta olduğunu hatırlatarak, bu tür etkinliklere katılımanın, Kıbrıs Türk halkının yıllardır tabi tutulduğu haksız ambargolar ve izolasyonu kırmak ve üye devletlerle ilişkileri geliştirilmek açısından önemini vurguladı. Davulcu, KKTC’nin geçtiğimiz Kasım ayında, Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte EİT 4’üncü Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı’na evsahipliği yaptığını da hatırlattı.

Davulcu, Tahran’da EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad M. Khan ve Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Emrah Öngüt ile de görüştü.