Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, yarın ve pazar günü Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Birinci Türk Dünyası Sigorta Birliği Toplantısı’na katılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda birliği Yönetim Kurulu Başkanı Börte Barlasoğlu ile Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Mahmutlar temsil edecek.

Birlikten yapılan açıklamada, temelleri 2022 yılında atılan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kurulan Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin, toplantı ile yalnızca bölgesel bir iş birliğini değil, aynı zamanda dünyaya verilecek güçlü bir dayanışma mesajını da pekiştireceği belirtildi.