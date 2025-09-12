Tarım Dairesi, 5 - 11 Eylül tarihleri arasındaki haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerde iki numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken, yerli ürünlerde olumsuz bulguya rastlanmadı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 54 numunenin 52’si temiz çıktı, 2 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü bulundu. Bekir Cura’ya ait şeftali ile Mehtap Uzunkaya’ya ait kivi, firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise alınan 6 numunenin tamamının temiz olduğu, herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı kaydedildi.