Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik “Bir Oyuncak da Benden” kampanyası kapsamında okul çantası ve kırtasiye malzemeleri bağışlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Merit Oteller Grubu çalışanları tarafından yapılan bağış, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde düzenlenen törenle çocuklara ulaştırılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na takdim edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, okulların açılmasına kısa bir süre kala yapılan bu anlamlı katkının önemine işaret ederek, Merit Oteller Grubu çalışanlarına teşekkür etti.

Hasipoğlu, “Bu bağışın özellikle otel çalışanları ve emekçiler tarafından sağlanması, dayanışmayı daha da anlamlı kılıyor. 6 bin 400 çalışanın her birine Bakanlığımız adına tek tek teşekkür ediyorum. Özel sektör ile devlet iş birliği; eğitimde, çalışma hayatında ve sosyal sorumluluk alanında çok kıymetlidir. Ortak gayemiz, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın özellikle okul döneminde eksiklerinin giderilmesidir” ifadelerini kullandı.

-Gürses: “İmece usulüyle çocuklarımızın eksiklerini gideriyoruz”

Törende konuşan Gürses, Merit Oteller Grubu’nda görev yapan 6 bin 400 çalışanın katkılarıyla kampanyanın hayat bulduğunu belirterek, sosyal sorumluluk anlayışıyla özellikle çocuklar, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılara yönelik projelere önem verdiklerini söyledi.

Gürses, “El birliğiyle, imece usulüyle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eksiklerini giderebilmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.