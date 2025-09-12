(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan R.J mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11.09.2025 tarihinde 21:30 raddelerinde Lefkoşa Değirmenlik'de Başpınar Yolu Sokakta Demirhan Polis Karakolu ekiplerince yapılan kontrol esnasında şüpheli olarak tespit edilen Değirmenlik'de sakin R.J'nin yapılan muhaceret kontrolünde 23.07.2019 tarihinden itibaren toplam 2253 gündür, KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıyla ilgili ihraç işlemi başlatılacağın ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise patronlarının söz vermelerine rağmen çalışma izni yapmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.