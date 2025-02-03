KKTC İnsan Hakları Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tanınmasının Kıbrıs sorununda çözümün tek seçeneği olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben yazılan yazı kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve hürriyetine egemenlik temelinde sahip çıkan politikasına, Derneğin tam destek verdiği belirtilen yazıda, iki devletli çözümün tek seçenek olduğu vurgulandı.

Şubat ve mart aylarında yapılacak görüşmelerde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “KKTC’nin istila, saldırganlık ve güç kullanımının yasa dışı bir sonucu” olduğuna ilişkin iddialarının geri alınması istenen yazıda, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ortağı olan Kıbrıs Türklerinin, Rum-Yunan uzlaşmazlığı ve yayılmacı emelleri karşısında devlet hakkının kabul edilmesinin uluslararası hukukun ve anlaşmaların bir gereği olduğu kaydedildi.

Yazıda, bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bildirilerek, KKTC’nin tanınmasının yazılı olarak talep edilmesi için Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı yapıldı.