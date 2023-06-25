CTP adayı Sami Özuslu’nun milletvekili seçildiği Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi ile ilgili resmi olmayan sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu sitesinde yenilendi.

KKTC genelinde 210 bin 121 kayıtlı seçmenden 62 bin 876’sının oy kullandığı ara seçimde katılım oranı yüzde 29,92 oldu.

60 bin 165 seçmenin oyu geçerli sayılırken, 2 bin 711 oy geçersiz sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Milletvekili seçilen CTP adayı Sami Özuslu 26 bin 327 seçmenin oyunu alarak yüzde 43.76 oy oranı ile yarışı önde tamamladı.

Onu takip eden UBP milletvekili adayı Ali Başman ise, 22 bin 842 oy alarak yüzde 37.97 oy oranına ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC genelinde resmi olmayan sonuçları şöyle açıkladı:

Tacan Reynar (TDP): % 1.24

Ali Başman (UBP):%37.97

Sami Özuslu (CTP):%43.76

Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.66

Serhan Aktunç (DP):% 6.60

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.30

Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.28

Alper Özsakınç (Bağımsız):%0.19

Talip Sancar (Bağımsız):%0.85

Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.50

Mert Taşkın (Bağımsız):%0.68

Nazım Özsever (Bağımsız):%0.13