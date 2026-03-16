Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) futbolu konu alan ilk belgesel olma özelliğini taşıyan “OFFSIDE: The Untold Story of Sports in the TRNC”, Amazon Prime Video ve Apple TV platformlarında izleyiciyle buluştu.

Belgesel, Türk Kıbrıslı sporcuların uluslararası spordan onlarca yıldır yetenek ya da istek eksikliği nedeniyle değil, siyasi nedenlerle dışlanmasını konu alıyor. Yapım, spor aracılığıyla kimlik, dayanıklılık ve görünmez kılınmaya karşı verilen mücadeleyi uluslararası izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

2025 KKTC Kupası Finali sırasında çekilen belgesel, Lefke Türk Spor Kulübü’nün altı sezon üst üste lig şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın atmosferini de yansıtıyor.

Belgeselde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF Kadın Futbol Koordinatörü Simay Kanan, eski milli futbolcu Billy Mehmet, eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, dönemin Lefke Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, futbolcular Kaan Savaşkan ile Christopher Fourmy ve spor gazetecisi Necmi Usal’ın görüşlerine yer veriliyor.

Belgeselin sunumu ve metin yazarlığını Mert Ahmet üstlenirken, yönetmenliğini Afzal Choudhury yaptı. Yapımcılığını Eren Ramadan’ın üstlendiği belgeselin dağıtımı ise My Spotlight Independent tarafından gerçekleştirildi.

“OFFSIDE” belgeseline, Türk Kıbrıslı sporculara uluslararası platformda seslerini duyurma fırsatı sunmayı amaçlayan Freedom and Fairness for Northern Cyprus Campaign de destek verdi.

Belgeselin sunucusu ve yazarı Mert Ahmet, yapımın iki büyük dijital platformda yayımlanmasının kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirterek, “Bu hikâyeyi uluslararası izleyiciye ulaştırmak istiyorduk. Şimdi dünyanın en büyük iki platformunda yer alıyor. Bu, yıllardır uluslararası arenada yarışma fırsatı bulamayan her Türk Kıbrıslı sporcu için” ifadelerini kullandı.

“Offside: The Untold Story of Sports in the TRNC” belgeseli Amazon Prime Video, Apple TV ve YouTube üzerinden izlenebiliyor.