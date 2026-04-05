Pop-sci’nin haberine göre ABD’de Rocky dağlarının doğusundaki ‘Büyük Ovalar’ diye bilinen alanda 12 bin yol önce Buzul Çağı’nda yaşayan avcı-toplayıcı insanlar zar ve olasılık üzerinden kumar oynuyorlardı.

İnsanların binlerce yıldır kumar oynadığı biliniyordu fakat Cambridge Üniversitesi’nin aktardığı araştırmaya göre buluntular Bronz Çağı toplumlarında bulunanlardan yaklaşık 6 bin yıl daha eskiye dayanıyor.

Yıllardır çoğu arkeolog insanların olasılık ve rastgeleliği 5 bin 500 yıl önce keşfettiğini varsayıyordu. Bu düşünce Ortadoğu, Hindistan, Asya ve Avrupa’daki kazı alanlarında bulunan zar ve benzeri nesne buluntularından kaynaklıydı.

Bunların kullanım amaçlarının kesin bilinmesi imkansız olsa da kumar ve kehanet gibi. işlerin önünü açtığı öne sürülüyordu.

Araştırmanın yazarı Colorado Eyalet Üniversitesi’nden arkeolog Robert Madden ve arkadaşları Kuzey Amerika’daki 12 eyaletteki 600’den fazla zar bulgusuyla ilgili şöyle diyor:

“Bunlar basit, zarif aletler… Fakat aynı zamanda belirli bir amaç için varlar. Bunlar rastgele sonuçlar üretmek için üretilmişler.”

Çoğunlukla kadınlar oynuyordu

Çalışmaya göre bugünün kumarbazlarının aksine oynayanların demografik yapısıysa farklı. Zira çalışmaya göre 131 oyunun yüzde 81’ini kadınlar oynamış. Yüzde 12’sini her iki cinsiyet, yüzde 7’siniyse erkekler oynamış.

“Şans oyunlarıyla kumar tarafsızlık ve kurallara bağlı bir durum yaratıyordu. Farklı gruplardan insanların birbiriyle iletişime girmesine ve belirsizliği yönetmesine olanak sağlıyordu” denilen çalışma şöyle devam ediyor:

* Ek araştırmalar bu tarihsel eğilimin tarih öncesi geçmiş kadar uzanıp uzanmadığını ortaya çıkarabilir.

* Bu durum Eski Amerikan yerlilerinin kumarla ilişkili sosyal ve entelektüel yeniliklerde kadınların öncü olabileceğini gösteriyor.