"MEDENİYETSİZLER MEDENİ BİR ÜLKEYE SALDIRDI"

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, ülkedeki 131 tarihi yapının ABD-İsrail saldırılarında tahrip olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Emiri, ABD ve İsrail'in ülkedeki tarihi yapıları doğrudan hedef aldığını savundu.

Emiri, savaş ve çatışmalarda ülkelerin medeniyet ve kültürel miras eserlerinin uluslararası yasalarla saldırılamaz ve kırmızı çizgi olarak korunduğunu ifade etti. "Bu savaşta medeniyetsizler, medeni bir ülkeye saldırdı. Onlar kasıtlı ve bilinçli olarak İran medeniyetini hedef aldı. Düşman saldırıları nedeniyle ülkedeki 131 medeniyet anıtı tahrip edildi." diye konuştu.

RESTORASYON SAVAŞTAN SONRA BAŞLAYACAK

Savaş başlamadan önce, askeri ve güvenlik kurumlarından gelen uyarılar sonrasında tüm tarihi değerli eşyaları güvenli bir depoya taşıdıklarını aktaran Emiri, "300'den fazla araştırmacıyla, binalardaki hasar boyutu ve restorasyon yöntemi inceleniyor ve restorasyon savaştan sonra başlayacak." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, kültürel önemi olan bazı yerlerin hasar gördüğünü belirterek tarafları uluslararası hukuka saygı gösterme konusunda uyardı.

İran'da UNESCO miras listesinde yer alan 29 tarihi eser yer alıyor. ABD ve İsrail'in saldırılarında hasar gören yerler arasında Tahran'daki Gülistan Sarayı, İsfahan'daki Çehel Sotoun Sarayı Hürremabad Vadisi'ndeki tarih öncesi yerleşim yerleri bulunuyor.