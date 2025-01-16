KKTC Fenerbahçeliler Derneği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu.

Dernek açıklamasına göre, Yönetim Kurulu Üyeleri, huzurevi sakinlerine moral vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yaşlılarla bir araya geldi.

Ziyarette, huzurevi sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla KKTC Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Servet Şahan ve eşi Melek Şahan tarafından klima bağışlanırken, battaniye, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketleri huzurevine teslim edildi.

Ziyarette ayrıca, huzurevinin bakım ve yenileme ihtiyaçları değerlendirilerek, gerekli çalışmalar için hazırlıklara başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin her zaman yaşlıların yanında olduğu ve bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sürdürüleceği ifade edildi.