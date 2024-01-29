KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu üyeleri, ziyaret esnasında Fenerbahçeli olan Amcaoğlu’na üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, 9. Olağan Kongreye katılımlarından dolayı Bakan Amcaoğlu’na teşekkür edip, yeni dönemde yapılması planlanan dernek faaliyetleri ile bilgi verdi.