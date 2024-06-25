KKTC Fenerbahçeliler Derneği, basınla buluşma gecesi düzenledi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Tolga Ayhmet Raşit, gecede yaptığı konuşmada, Dernek olarak, KKTC’deki pek çok spor kulübüne destek de sağladıklarını, KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri bakımından Kıbrıs’ın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kaydetti.

-İki yeni proje

Devlet hastaneleri ve spor kulüplerine verdikleri desteklerden bahseden Raşit, “Derneğimiz adına bir orman projemizi hayata geçirmeyi planlamaktayız. Son olarak güncel bir sosyal yardım projemizden bahsetmem gerekirse, başka gidecek yeri olmadığı için cezaevinde annesiyle beraber yaşamak zorunda kalan suçsuz günahsız çocuklarımıza bir oda yapılıyor ve bu odanın yapılmasından, oyuncaklarına kadar derneğimiz en büyük katkı sağlayanlardan olmuştur.” dedi.

Yaptıkları desteklere işaret ede Raşit, “Derneğimiz bu gücünü Fenerbahçe’den, dernek üyelerinden, sponsorlarımızdan ve Kıbrıs’ta yaşayan Fenerbahçelilerden almaktadır ve tüm bu imkanlarını Kıbrıs Türk halkının refahı için kullanmaktadır” dedi.

Basın mensuplarıyla ortak projelerde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Raşit, “Türkiye’mizde ve KKTC’de Cumhuriyetin, laikliğin en güçlü koruyucularından olan ayrıca ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden asla ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir neferi olmaktan dolayı son derece gururlu ve mutluyum” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu yıllarca çalışmaktan gurur duyduğu basın alanının kıymetli çalışanları ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gecede, basın mensuplarına katılım belgesi de verildi.