Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi'nin düzenlediği "KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı” yarın başlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10.00’da başlayacak konferans, iki gün sürecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi'nin düzenleyeceği konferansa, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yer bilimi, çevre, şehir planlama, inşaat, deprem bilimi ve arama kurtarma konularında uzman sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katılacak.

Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan depremler ve ileride yaşanabilecek olası depremlerle ilgili çalışmalar değerlendirilerek, KKTC'de olası depremlere yönelik alınan önlemlerin gelişen teknolojiler ile nasıl ileri seviyelere taşınabileceğinin ele alınacağı konferans, halka açık olacak.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne bağlı üniversiteler, KKTC Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Sivil Afet Timi, Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği ve Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği kuracakları stantlarda hem faaliyetleri hakkında hem de deprem ve sonrasında yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapılacak.

Konferans’ın programı şöyle:

6 Mart 2025 Perşembe

Açılış Konuşmaları

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne bağlı üniversiteler, KKTC Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Sivil Afet Timi, Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği ve Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği, stantlarının gezilmesi

Birinci Oturum

Oturum Başkanı : Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu, Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği 2011-2021 Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü: “Deprem Risk Yönetiminde Stratejiler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sismik Riskin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar”

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi “Deprem Riski Nasıl Azaltılabilir”

Prof.Dr. Cavit Atalar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı: “Kıbrıs Deprem Kataloğu ve Kıbrıs Zeminleri”

Soru ve Cevaplar

İkinci Oturum

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nurcan Meral Özel, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü: “Doğu Akdeniz Bölgesi, Kıbrıs, tsunami bileşenli deprem gözlem ağının geliştirilmesi ve Bogazici Universitesi KRDAE tsunami sistemine entegrasyonu”

Prof.Dr. Alper İlki, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı: “Mevcut Yapıların Deprem Güvenliği ve Yeni Yapıların Depreme Dayanıklı Tasarımı için Öneriler”

Prof.Dr. Serhan Şensoy, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi: “KKTC’deki Yapı Envanterinin Deprem Riski”

Soru ve Cevaplar

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Nejdet, KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı

Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu, Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği 2011-2021 Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı: “Deprem Kaynaklı Hasarlardan Alınan Geoteknik Dersler”

Doç.Dr. Selim Özalp, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yerbilimleri ve Madencilik Alanında Gerçekleştirilecek Çalışmalar Projesi Paleosismoloji ve Tsunami Çalışmaları”

Prof.Dr. Mustafa Akgün, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi: “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Yerbilimlerinin Önemi”

Soru ve Cevaplar

7 Mart 2025 Cuma

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Eriş Uygar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ayşen Albayrak, KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü: “Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından yürütülen KKTC’nin Depremsellik Çalışmaları ve Projeler”

Onur Olguner, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı: "Depreme Hazırlık Maratonu: Kentsel Yenileme ve Yapı Denetimi"

Berkay Ramiz, KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı: “Deprem ve Planlama”

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Dindar, KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Temsilcisi: Kuzey Kıbrıs'ta Deprem - Zemin - Yapı Etkileşimi Konusunda Yapılan Jeofizik Çalışmalar”

Soru ve Cevaplar

Beşinci Oturum

Oturum Başkanı: Onur Olguner, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı

Doç.Dr. Ali ŞahinTaşlıgedik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı: “Donatılı Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri Kesme Kapasitesinin N-M Etkileşimi: Dayanım Hiyerarşisinden Türetilen Bir Kavram”

Doç.Dr. Giray Özay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi: “KKTC’deki Bina Stoğu ve Deprem Güvenliğinin Değerlendirilmesi”

Doç.Dr. Rifat Reşatoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi: “ Depreme Dayanıklı Betonarme Yapılar: Temel Mühendislik İlkeleri”

Yrd.Doç.Dr. Muhammad Karimi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi: “Depremlerde Yapısal Zayıflıklar: Zorluk ve Yapay Zeka Tabanlı Sağlık Değerlendirmesi Üzerine Kısmi Çalışma””

Doç.Dr. Zehra Cağnan Ertuğrul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi: “Doğu Akdeniz Bölgesi için Sismik Tehlikenin Değerlendirilmesi”

Soru ve Cevaplar

Altıncı Oturum

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi. İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakultesi Dekanı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı

Reşit Başbuğ, Türk Kızılay Afet Hazırlık Direktörü: “Kıbrıs Türk Kızılay Kapasitesi ve Afet Müdahale Planı”

Mustafa Duyar, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Müdürü: “SSTB Deprem Operasyon Prosedürü ve 06 Şubat depreminde Adıyaman ve Hatay’da yürütülen faaliyetler”

Yrd.Doç.Dr. Musa Oytun, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı: “Deprem ve Üniversiteler”

Ceyda Ahiskal Yüksel, KKTC Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Temsilcisi: “Sivil Toplum Örgütlerünün Doğal Afetlerde Görev ve Sorumlulukları”

Değerlendirme ve Kapanış

(HUR/GÜL)