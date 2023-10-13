KKTC üniversiteleri Bakü’de tanıtıldı.

KKTC üniversitelerinin tanıtılması amacıyla Bakü'de “Kıbrıs Üniversiteleri Tanıtım Günleri ve Etkinliği” düzenlendi.

Azerbaycan’la KKTC arasında eğitim, kültür ve ekonomik anlamda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Bakü Hilton'da gerçekleştirilen toplantıda KKTC’den 16 üniversitenin temsilcileri yer aldı.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden (KÜB) verilen bilgiye göre, KÜB Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için Bakü’de olduklarını söyleyerek, temasların olumlu geçtiğini belirtti.

KKTC üniversitelerini tanıtma ve akademik iş birliğini geliştirmek amacıyla bulundukları Azerbaycan’la yeni bir aşamaya gelindiğini, “üç devlet, tek millet” olarak iş birliği yapacaklarını kaydeden Arslanbaş, “16 üniversitenin öncülüğünde memleketimden, memleketimize geldik. Gezideki asıl amacımız Azerbaycan'da üniversitelerimizi tanıtmak. Bununla üniversiteler arasında yeni bir aşamaya giriyoruz" dedi.

Hilton Otel’de, KKTC ve Azerbaycan üniversite rektörleri, medya temsilcileri ve iş adamlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslanbaş, Azerbaycan –KKTC Üniversiteler Birliği kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Bu teklifin Azerbaycan yetkilileri tarafından yapıldığını ve KÜB’ün ise memnuniyetle karşıladığını kaydeden Arslanbaş, imza protokolünün KKTC Haydar Aliyev Merkezi açılış töreninde gerçekleşeceğini duyurdu.

Arslanbaş, toplantıda “ikili değişim programları yapılması, ortak sempozyum ve konferanslar düzenlenmesi, yaz okulu ile öğrenci değişim programları geliştirilmesi ve Azerbaycan ve KKTC arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı sergilenmesi" kararları alındığını açıkladı.