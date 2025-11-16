Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında İskele’de de törenler düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda tören yapıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından resmigeçidin de yapılacağı ikinci tören için Ecevit Meydanı’na geçildi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Kurmay Albay Mahmut Gergin’in tören birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Davulcuoğlu ile GKK adına Üsteğmen Mehmet Şahin Gökdaş yaptı.

Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi İpek Başkan, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Hasan Külçer’in şiir okuduğu törende, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Tören, resmigeçidin ardından yapılan izaz-ı ikramla son buldu.