KKTC 3 OKUL İLE TEMSİL EDİLDİ

Ergün Yahat

(TDÇV) öncülüğünde daha önceleri hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen ve gelenekselleşen “Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği” bu sene Ankara Valiliği himayesinde ve Mamak Belediyesi ev sahipliğinde 20 - 22 Kasım 2023 tarihlerinde Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda gerçekleştirildi. TDÇV, Ankara Valiliği ve Mamak Belediye Başkanlığı yanı sıra Mamak Kaymakamlığı, Türk Dünyası Belediyeleri Birliği (TDBB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Maarif Vakfı, İştirakçi Kurum ve Kuruluşlar olarak şenliğe güç kattılar. Şenliğin öneminin bilincinde olan toplumun farklı kesimlerinden kurum ve kuruluşlardan, özel sektörden temsilciler ile pek çok kişinin katılım sağladığı görülen şenliğin Etkinlik Genel Başkanlığını TDÇV Başkanı Güngör Azim Tuna yürüttü.

Türkiye ile birlikte 18 farklı ülkeden projenin sergilendiği şenliğin Onur Kurulunda Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Dönem Koordinatörü Sultan Raev, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yer aldılar. Görkemli açılış programı ile başlayıp yine görkemli kapanış programı ile bitirilen şenliğin içerisinde sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verildi.

TDÇV Başkanı Güngör Azim Tuna’nın selamlama konuşmasıyla başlayan şenlikte protokol konuşmalarına da yer verildi. Açılış programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçiliklerinden diplomatlar, TİKA Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, siyasi parti temsilcileri ve ilçe yöneticileri, Sayıştay Grup Başkanı, Türkiye Danıştay üyeleri, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda öğrenci ve öğretmenler yer aldılar.

Mamak Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ve Türk Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin yöresel müzik ve folklorik performansları ilgiyle izlendi ve heyecan vericiydi. Ayrıca kapanış oturumuna protokol ile birlikte Gönül Dağı dizisi oyuncularından Feyza Işık ve Serkan Kuru da katıldı, konuşmalarıyla öğrencileri motive ettiler. Ön değerlendirme öncesi 350’den fazla başvurunun olduğu şenlikte sergi alanının ve etkinlik süresinin verimli kullanılması maksadıyla 100 adet stant oluşturuldu ve sınırlı sayıda projeye programda yer verilebildi. Kapasite zorlanarak 120 civarında proje davet edildi ancak son hafta içerisinde mazeretlerini iletenler de oldu. Şenlikte 112 proje sergilenmek için son hazırlıklar yapıldı. Bunların 27 tanesi yurt dışındandı. Hava koşulları sebebiyle etkinlik için farklı şehirlerden gelen bazı katılımcılar geri dönmek zorunda kaldıklarını ve üzüntülerini ifade ettiler.

Böylece etkinlikte 107 proje sergilendi. Bunların dışında sergilenme fırsatı bulamadıkları halde şenliğe gelip ilk gün çalışmalarını katılımcılara gösteren yüksek motivasyona sahip çocukların varlığı da gözlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Etkinlik Koordinatörlüğünü üstlendiği şenliğin Düzenleme Kurulunda Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Döğmeci, Mamak Belediyesi Teknoloji ve Inovasyon Müdürü Emre Tümer, TDÇV Mütevelli Üyesi Mehmet Çetin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Halil Gürbüz, TDÇV Mütevelli Heyet Üyesi Adem Yeşil, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Ömrüm Işıkay Gürbüz ve Eskişehir’den Mustafa Kürşat Korkmaz yer aldılar. Sergilenen projeler öğrenci ve öğretmenlerin tematik tartışma ortamı haline geldi. Şenliğe ilgi yüksekti.

Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Bartın, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak ve Ankara’dan sergilenmek üzere kabul edilen projelerin sahipleri çocuklar hem kaynaşma fırsatı buldular. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üç okuldan 3 proje ile katıldı.

Çanakkale ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Mahmut Balcı, öğrencisi Miral demir ile birlikte "oje makinası" projesi ile yarışmaya katıldı. Hala sultan ilahiyat kolejin'den öğretmen Sueda Nur Sarıkaya öğrencisi Salih Ubeyd Balcı ile birlikte "yaşlı engelli ve çocuklar için şadırvanım" projesiyle katıldı.

Canbulat özgürlük ortaokulundan Yasemin Özlem Karakuzu öğrencisi Berfin Taş ile birlikte "alternatif enerji kaynakları ile tarım" projesi ile yarışmaya katıldı.