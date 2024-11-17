Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK) “5.Cumhuriyet Ralli Sprint” adıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası’nın finali dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan etapta yapılan yarışta ilk etapta en iyi dereceyi yeni aracı Volkswagen Polo GTI R5 ile Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yaparken, ikinci etapta uzun bir aranın ardından etaplara Volkswagen Polo GTI R5 ile dönen Fikri Macila-Harun Çakır ikilisi elde etti ve günün en hızlısı olmayı başardı. 6 dakika 27,754 saniyelik derecesi ile günün birincisi olan Macila-Çakır ikilisini 6 dakika 28,298 saniye ile Alptürk-Çağla ikilisi takip etti. Günün üçüncüsü ise, bu yarışa Ford Fiesta S2000 ile katılan ve 6 dakika 34,536 saniyelik derece elde eden Çağkan Bozalanlar-Erdaş Uçaner ikilisi oldu. Uzun bir aranın ardından etapta boy gösteren bir diğer isim Mehmet Çocuk, babası Hüseyin Çocuk ile günün dördüncüsü olurken, yine uzun bir aranın ardından etapta olan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi günün beşincisi oldular.

Baba-kız tüm sezon mücadele eden Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi bu yarışta Sınıf 1 birincisi olurken, topladıkları puanlarla mutlu sona ulaşmayı başardılar ve Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonu oldular. Sınıf 1 ikincisi Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi olurken, yarışın Sınıf N birincisi Hüseyin Yarkıner-Hasan Karlıtaş ikilisi oldu. Yarışın kahramanı ise 15 yaşında pilot koltuğuna oturan ve etapların açılış görevini üstelenen Hasan Macila oldu. İlk kez etapta boy göstermesine rağmen Halil Mulla’nın co-pilotluğunda, Ford Fiesta R2 ile başarılı bir performans sergileyen Macila seyircilerden takdir aldı.