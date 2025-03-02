Kıbrıs Türk Kızılay ile Türk Kızılay işbirliğinde, Türk Kızılay Mobil Mutfak TIR'ında hazırlanacak iftar yemekleri, Ramazan ayı boyunca Lefkoşa Kuğulu Park'ta ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara ikram edilecek.

Kıbrıs Türk Kızılay Basın Bürosu’na göre, Türk Kızılay tarafından bağışlanan gıda kolileri ile kıyafet, ayakkabı, tekstil ürünlerinden oluşan çeşitli insani yardım malzemeleri, Kıbrıs Türk Kızılay’ın koordinasyonunda, Kızılay şubeleri ve paydaş sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

“Kızılay Ramazan Sofrası”na ayni ve maddi bağışlarıyla katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin Kızılay Genel Merkezi’ne +90 (392) 227 24 25 numaralı telefondan ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, Fitre, Zekat veya Gıda Kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden 4142’ye kısa mesaj göndererek yada www.kktkizilayi.org web sayfası üzerinden 3D Secure sistemiyle online bağışta bulunabileceği vurgulandı.