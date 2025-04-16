(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Fırat Öztürk mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hüseyin Bekiroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, 12.04.2025 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Fırat Öztürk’ün Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Gücü Halı Sahası’nın oto park yerinde kız arkadaşı olan Alayköy’de sakin M. H ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda her iki eli ile kız arkadaşının gözüne ve alnına yumruk vurup kafası ile burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilecek burnunda kırık gözünde morluk tespit edildiğini ve rapor temin edildiğini kaydetti. Polis soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2023 yılında meydana gelen kasti hasar suçundan teminat altında olduğunu belirterek, vahim zarar suçundan da teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.