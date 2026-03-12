Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Oğuz Akançay, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ile Orta Doğu’daki savaş ortamının turizm sektöründe "tedirginlik yarattığını" belirtti.

Akançay, KITSAB olarak turizm sektörünün sürdürülebilirliğini korumak adına ilgili tüm kurum ve yetkilileri gerekli önlemleri ivedilikle almaya çağırdı.

KITSAB Başkanı Oğuz Akançay yazılı açıklamasında, özellikle ulaşım maliyetlerindeki hızlı artışın tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turizm işletmeleri üzerinde ekonomik baskı oluşturduğunu belirtti.

Bölgedeki güvenlik algısının olumsuz etkilenmesiyle birlikte son günlerde rezervasyon iptallerinde ve planlanan turlarda geri çekilmelerde artış yaşandığını söyleyen Akançay, bu gelişmelerin ülke turizmi açısından "ciddi bir darbe riski taşıdığını" ve sektör paydaşlarında"endişe yarattığını" dile getirdi.

Turizmin yalnızca otelleri ve seyahat acentelerini değil, ulaşımdan yeme-içmeye, rehberlik hizmetlerinden yerel üreticiye kadar geniş bir ekonomik ekosistemi doğrudan etkileyen stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Akançay, yaşanan gelişmelerin yaratabileceği olumsuz etkilerin büyümeden kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

KITSAB Başkanı Oğuz Akançay, sektörün yaşadığı bu hassas süreçte gerekli ekonomik ve sektörel tedbirlerin bir an önce gündeme alınması gerektiğini vurgulayarak, akaryakıt maliyetlerinin turizm sektörüne olan etkisini azaltacak düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret etti. Akançay, bu krizin yönetiminde hükümetin sektör temsilcileriyle koordineli bir şekilde hareket etmesinin "kritik" olduğunu belirterek, turizm hareketliliğinin korunması için acil ve somut adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Akançay, KITSAB olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sektör paydaşlarının yanında olduklarını ifade ederek, turizm sektörünün sürdürülebilirliğini korumak adına ilgili tüm kurum ve yetkilileri gerekli önlemleri ivedilikle almaya davet etti.