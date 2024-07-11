Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, gazetecilerin, özgürce yazabilmesi ve haber yapabilmesinin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Kırok 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basının, toplumu bilgilendirme ve doğruları aktarma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etti.

Gazetecilerin, özgür bir ortamda çalışabilmesinin demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Kırok, basının, demokrasinin sağlıklı işlemesi için önemli bir denge unsuru olduğunu kaydetti. Ceyhun Kırok, özgür bir basının, toplumun çeşitli kesimlerinin sesinin duyurulmasına olanak tanıdığını belirtti.

Gazetecilerin, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen kalemlerini demokrasi ve insan haklarının yanında olacak şekilde kullanmaya devam etmelerinin önemine işaret eden Kırok, halkın, doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının korunması gerektiğini kaydetti.

Kırok, basın mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.