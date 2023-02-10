Kimliklerini kaybeden deprem mağdurları, “Geçici Kimlik Belgesi” ile KKTC’ye seyahat edebilecek.

Deprem mağduru olup yakınları KKTC'de bulunan, Türkiye’den KKTC'ye gelmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hitam bulmuş (kullanımı sona ermiş) veya iki aydan daha az geçerli süresi olan pasaport veya diğer seyahat belgeleri ile 90 gün süresince KKTC'ye girişlerine izin verilecek

Ayrıca pasaport veya diğer seyahat belgelerini depremden dolayı kaybeden kişilerden TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edecekleri seyahat belgesi yerine geçebilecek resimli belge sunması koşulu ile girişlerine izin verilecek.

Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda geçici seyahat belgesi verilmeye başlandığı, Mersin ve Taşucu Limanlarında verilmesi için de çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, tüm illerde de TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvurularak gerekli belgelerin temin edilebileceği bildirildi.