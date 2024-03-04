KİM BU UBP’Lİ BANKACI !…

UBP hükümetleri dönemlerinde Devlet bankalarında yönetim kurulu üyeliği yapan tanınmış işadamı, adına kurduğu şirketlere itibar katarak bankalardan milyonlarca sterlin kredi kullandıktan sonra kredileriyle birlikte dolandırıcılıklarıyla ünlü müteahhitin kızkardeşlerine şirketleri devrederek bankacılık sistemini atlatarak finans çevrelerine ciddi zarar veriyor.

UBP’li bankacının bu işlerin neresinde olduğunu ve bu batık kredilerden ne şekilde nemalandığını araştırmaya başlayan KIBRIS MANŞET konunun tüm detaylarını en erken zamanda yayınlamaya başlayacaktır.