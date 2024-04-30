Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek

Polis Halk Koşusu’na kayıtlar bugün başladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa şehir içi güzergahında 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak, saat 18.30’da Polis Genel Müdürlüğü protokol girişinde başlayacak 10 kilometrelik parkur yine burada tamamlanacak.

Halk koşusu için belirlenen mesafe 10 kilometre, kısıtlama süresi 1 saat olacak. Yarışa katılım ücret ödenmeyecek.

Polis Halk Koşusu’nun genel klasmandaki yaş kategorileri erkeklerde ve kadınlarda “19-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ve 65 yaş üstü” olacak. 18 yaşın altındaki sporcular 10 kilometrelik halk koşusuna katılamayacak. Koşu güzergahı üzerine 3 ayrı noktaya su istasyonu kurulacak.

-Çocuklar için de koşu düzenlenecek

Öte yandan 10 kilometrelik yarıştan sonra saat 19.00’da 3 kilometrelik Halk Koşusu/Yürüyüş düzenlenecek. Saat 19.30'da ise bir kilometrelik çocuk koşu yapılacak.

Koşuda kullanılacak göğüs numaraları 7 Haziran Cuma günü, 14:00 - 18:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'ndaki Atletizm Federasyonu’ndan teslim alınacak. Ödül töreni yarışın yapılacağı 8 Haziran günü saat 20.00’de Polis Genel Müdürlüğü’nde olacak.

Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecek. Genel klasmanda ilk üçe girenlere madalyanın yanı sıra kupa da takdim edilecek.

Kayıt formuna ve koşu güzergahıyla ilgili video bilgisine Polis Genel Müdürlüğü’nün facebook adresi üzerinden de ulaşılabilecek.