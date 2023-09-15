Limasol’a bağlı “Kilani” (Ceylan) köyünde dün öğle saatlerinde çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Kilan” bölgesinde dün çıkan yangın ve yangın söndürme çalışmalarına yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiyecinin, kullandığı aracın bir uçuruma devrilmesi ve zemine düşmesi nedeniyle yaralandığını yazan gazete, bahse konu itfaiyecinin vücudunda yanıklar oluştuğunu belirtti.

Habere göre, Limasol Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan itfaiyecinin, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yangın söndürme çalışmaları için “İkaros 2” planının devreye koyulduğunu yazan gazete söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 8 hava unsurunun da katıldığını belirtti.

Alithia gazetesi ise ilgili haberinde, uzun süren saatlerin ardından yangının akşam 19.00 sularında kontrol altına alındığını yazdı.

Gazete, yangın neticesinde kuru ot, üzüm bağları ve ağaçlardan oluşan bir kilometrekarelik alanın yandığını belirtti.

Öte yandan, Haravgi gazetesi, yangının kundaklama sonucu çıktığının düşünüldüğünü de yazdı.

Rum haber kaynakları ise bugünkü yayınlarında, yangının, tamamen kontrol altına alındığı, itfaiye ekiplerinin ise yeniden alevlenme tehlikesine karşı bölgede bekletildiği haberine de yer verdi