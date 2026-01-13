Kemerovo Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Novokuznetsk kentindeki doğum hastanesinde 1 Aralık-11 Ocak tarihlerinde doğan 17 bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bebeklerde enfeksiyon teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 9'unun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hastanenin faaliyetlerinin hijyenik ve epidemiyolojik durum nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ve hastanenin denetlendiği belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.