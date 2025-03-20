Federasyon Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla, ortaöğretimde öğrencilerin dini inançlarına göre bone ve bandana adı altında başörtüsü takmasıyla ilgili tüzük değişikliğinin, eğitimde laiklik anlayışına zarar vermesinin yanı sıra çocuk haklarına da aykırı olduğunu kaydetti.

“Her ne ad altında olursa olsun başörtüsü dini bir semboldür. Eğitim sistemi, dini sembollerden arındırılmalı ve çocuklarımız laik ve çağdaş bir eğitime tabi tutulmalıdır” diyen Bengihan, şu ifadeleri kullandı:

“Okullarda dini sembollerin serbest bırakılması, çocukları hedef alarak toplum mühendisliği yapmaya kalkışmaktır ve böylesine bir uygulama dini ve kültürel dayatmalara yol açacaktır. Unutulmamalıdır ki, eğitim kurumları bireylerin özgür düşünceyle yetiştirildiği yerlerdir.”

Bengihan, hükümetin, böyle bir gündem yaratıp, toplumu kutuplaştırmakla yapmak istediğinin, gün geçtikçe artan hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının konuşulmasını engellemek ve üretimde, sağlıkta, ekonomide ve eğitimde yaşanan sorunları gölgede bırakmak olduğunu savundu.

Bengihan, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun, çocukların böyle suni bir gündemle laik eğitim haklarının gasp edilmesine karşı, demokratik ve laik eğitim sistemini korumak için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.