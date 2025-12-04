Alınması gereken acil önlemlere dikkat çekmek amacıyla, Gazimağusa'da "Kıbrıs'ta İklim Değişikliği ve Taşkınlar" konulu seminer düzenleniyor.

Seminer, Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneği’nin iş birliğinde, Mağusa Bandabuliya'da, 6 Aralık Cumartesi 08.00 - 09.00 arası yapılacak.

Her Daim Doğa Dostları'ndan verilen bilgiye göre etkinlikte Dr. Bertuğ Akıntuğ, iklim krizinin Kıbrıs üzerindeki etkileri, yağış rejimlerindeki değişimler ve buna bağlı olarak artan taşkın riskleri hakkında bilgi verecek.

Seminer, iklim değişikliğiyle oluşan ciddi tehditlere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmak ve değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla düzenleniyor.