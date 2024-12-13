Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç'un acı günü



Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç'un kayınpederi Ahmet Şener Bulunmaz hayatını kaybetti. Bulunmaz'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere spor camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.



Ahmet Şener Bulunmaz’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Gönyeli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gönyeli Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Metin Turunç'a taziye mesajları yağarken, ailesi ve sevenlerinin büyük bir üzüntü yaşadığı belirtildi.

Editör: Mehmet Mehmet