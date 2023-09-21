Kıbrıslı Rumların Avrupa ortalamasına göre hafta iki saat fazla çalıştığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Kıbrıslı Rumların hafta 39 buçuk saat çalıştıklarını, AB’deki ortalamanın ise 37 buçuk saat olduğunu yazdı.

Yayımlanan verilere göre, Güney Kıbrıs’taki tam zamanlı çalışanların yarı zamanlı çalışanlara göre (41 buçuğa 19,3 saat) iki katından fazla çalıştıklarını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ta erkeklerin haftada 41 saat, kadınların ise 37 saat çalıştığını ekledi.