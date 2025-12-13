Güney Kıbrıs’ta 2025 yılı içerisinde meydana gelen 43 ölümlü trafik kazasında 43 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 19’unun motosiklet sürücüsü olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis başkanlığında dün toplanan Sürüş Güvenliği Konseyi’nde Rum Polisi Trafik Şube Amiri Haris Evripidu’nun sunduğu verileri aktardı.

Habere göre bu yıl içerisinde meydana gelen 43 ölümlü trafik kazasında 43 kişi hayatını yitirdi. Ölenlerin 13’ü sürücü, 3’ü yolcu, 8’i yaya, 16’sı motosiklet sürücüsü ve 3’ü bisiklet sürücüsüydü. Hayatını kaybeden 43 kişiden 11’i en büyüğü 25 yaşında gençlerdi. Ölenler arasında 2’si turist olmak üzere 14 de yabancı uyruklu vardı. Ölümlü kazaların birinci sebebinin sürüş sırasında cep telefonu kullanmak olduğu ve bu yıl ilk kez trafik kazasında ölen motosikletli sayısının ölen araba sürücülerinin sayısından fazla olduğu kaydedildi.