Cumhurbaşkanı Tatar “Kuşların korunup, türlerinin devam ettirilmesi çok önemli”

Damla Beton: Belgeselde çok emek var. Kartallar Beşparmakların simgesi olsun istiyoruz

Belgesel gösterimini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamuhalefet lideri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanısıra çok sayıda doğasever de izledi. Yoğun ilgi nedeniyle peş peşe birkaç gösterim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımın yüksek olmasının ülke değerlerinin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ülkedeki kuşların korunup, yaşamlarına devam etmesi, ırklarının yok olmaması ve türlerinin devamı için yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı Çevre Bakanlığı, KUŞKOR ve ilgili diğer derneklere teşekkür etti.

Dünyadaki iklim değişiklikleri ve diğer olumsuz gelişmelerden dolayı canlıların yok olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki güzellikleri korumanın büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Erhürman ve Ataoğlu'nun konuşmalarının ardından söz alan Kuşkor başkanı Damla Beton da Kuzey Kıbrıs'ta nesli tükendiği sanılan Tavşancıl Kartalının Beşparmak Dağlarında hala yaşadığını tespit ettiklerini ancak bu tespit çalışmaları ve belgesel sürecinin büyük bir fedakarlıkla yürütüldüğünü belirtti. Damla Beton, bu süreçte emeğe geçenlere tek tek teşekkür etti.

Kartalların korunması için ellerinden gelen tüm çabayı sürdüreceklerini ifade eden Damla Beton, bu süreçte uluslararası deneyime sahip bir ekiple de çalıştıklarını kaydetti. Damla Beton, "Nasıl Caretta Caretta kaplumbağaları sahillerimizin simgesi oldu, istiyoruz ki Tavşancıl Kartalları da Beşparmak Dağlarının simgesi olsun. Kartalları korumak, dağları da korumaktır" şeklinde konuştu.