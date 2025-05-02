Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, ülkede son dönemde bazı dış doktorlarının telefonla aranarak dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığına dair bilgiler alındığını bildirdi.

Açıklamada, arayan kişinin genellikle kendisini tanıtarak samimi bir üslupla yaklaştığı, bir yakınının (çoğunlukla eşinin) vefat ettiğini ve bu nedenle eşya taşıma, çocukları getirme gibi gerekçelerle acil nakit ihtiyacı olduğunu söyleyerek belirli bir miktarda (örneğin 2.800 TL - 3.000 TL civarında) para talep ettiği kaydedildi.

Diş Tabipleri Odası, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.