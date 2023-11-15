Rum İdari Mahkemesi’nin kararıyla Suriye asıllı bir kişinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sıfatını almaya hak kazandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, ilgili kararda yer alan unsurlara dayanarak temyiz başvurusunda bulunan Suriye asıllı kişinin aynı zamanda, N.N.Mustafa isimli nenesinin 1918 yılında Kıbrıs’ın “Neyohoryo” bölgesinde doğduğu ve 1952 sömürge döneminde pasaport aldığını da ifade ettiğini yazdı.

Gazete Suriye asıllı kişinin, KKTC pasaportu ve kimliğine de sahip olduğunu kaydetti.

Habere göre Suriyeli aynı zamanda dört kardeşinden ikisinin Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, kardeşlerinin 2005 yılından itibaren de Kıbrıs kimliği ve pasaportuna sahip olduklarını beyan etti.

Güney Kıbrıs Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin 22 Şubat 2017'ye kadar başvuru sahibi Suriyeli asıllı kişiye yanıt vermediğini yazan gazete, bunun üzerine Suriyeli'nin yargı yoluna gittiğini belirtti.

Habere göre İdari Mahkeme, ilgili kararında temyiz başvurusu sahibi kişinin nenesinin belgelerinin orijinal olması ve kardeşlerinin “Kıbrıs vatandaşı” olarak kaydedildiğinin tespiti üzerine kendisini haklı buldu.