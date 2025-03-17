Kıbrıs Türk ve Rum tarafının eski müzakerecileri Özdil Nami, Kudret Özersay, Yorgos Yakovu ve Andreas Mavroyannis’in bugün başlayacak Cenevre zirvesi konusunda açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Politis gazetesi, “Konferansın Perspektifleri Konusunda Karamsarlık- Eski Müzakereciler En İyi Senaryonun Prosedürlere İlişkin Bir Anlaşma Olduğunu Söylüyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının dört eski müzakerecisinin Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na (KİPE), yaklaşan görüşmelerdeki ilerleme perspektifleri konusunda karamsarlıklarını ifade ettiklerini yazdı.

Gazete Nami, Özersay, Yakovu ve Mavroyannis’in iki taraf arasındaki mesafenin her zamankinden daha büyük olduğu ve Türkiye’nin de stratejisini federasyon yerine iki devlet çözümünün desteklenmesine kaydırdığı konusunda hemfikir olduklarını da yazdı.

Eski müzakerecilerin Cenevre’deki müzakerelerden bekledikleri en iyi şeyin yeni bir BM danışmanı atanması ve diyaloğun devam etmesi için çalışma grupları kurulması gibi, prosedüre yönelik bir anlaşmaya varılması olduğunu belirttikleri de iletildi.

Rum tarafının eski müzakerecilerinden Yorgos Yakovu’nun, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının niyetleri konusunda çekincelerini ifade ettiğini yazan gazete, Yakovu’nun BM Genel Sekreteri'nin Amerikalı temsilcisiyle hayalkırıklığı yaşadığı özel bir görüşme yaptığını söylediğini de aktardı.

Yakovu söz konusu görüşmeye atıfta bulunarak “Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasıyla ilgili prosedürün tümünün nasıl işleyeceği konusunda büyük tereddütleri olduğunu anladım.” ifadesini de kullandı.

Rum tarafının eski müzakerecilerden Andreas Mavroyannis açıklamasında, Cenevre konferansını sınırlı beklentilere sahip bir manzara şeklinde özetleyerek, liderlerin geçen ekim ayında New York’ta yaptıkları görüşmesinden sonraki döneme atıfta bulunarak gerçek gelişmelere sahip olmadıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami de açıklamasında, yoğun bir karamsarlık ortaya koyarak taraflar arasındaki mesafenin here zamankinden daha büyük olduğunu ve şu an taraflar arasında ortak zemin bile bulunmadığını savundu.

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Kudret Özersay ise, Türkiye’nin stratejik olarak iki devlet çözümüne doğru kaymasından söz etti.

Kıbrıslı Rumların bu kez bunun bir söylem değişikliği taktiği değil de stratejik bir paradigma değişikliğinden ibaret olduğunu anlaması gerektiğine işaret eden Özersay, Türkiye’nin politikasının değiştiğini ve Türkiye’nin iki devlet çözümünü görüşme arzusunun, bir diğer ifadeyle federasyon dışında bir çözümü görüşme arzusunun bir manevra değil gerçek bir politika değişikliği olduğunu sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili haberlerde Kıbrıs Türk ve Rum tarafının eski müzakerecilerinin 2017 yılında Crans Montana’da gerçekleştirilen görüşmeleri kritik bir dönüm noktası olarak gördükleri de ifade edildi.