Girne-Lefkoşa ana yolu, Ciklos mevkiinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Mehmet Varol’un yönetimindeki HR 069 plakalı araçta, saat 08.00 sıralarında çıkan yangın, motor bölümünden sızan hidrolik yağının sıcak akşamlara temas edip alevlenmesi sonucu başladı.

Yangında; aracın motor bölümünde bulunan plastik ve elektrik aksamları, ön göğsü, ön koltuk ve sol ön kapı döşemeleri yandı, çıkan ısıdan dolayı ise ön kaput ile camı da zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.