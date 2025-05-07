Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, yarın Gazimağusa’nın birçok bölgesinde elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saat 09.30 ile 14.00 arasında sürecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

Sosyal Konut Evleri, Kali Land bölgesi, yeni Lefkoşa çemberi bölgesi, Yaşam Hastanesi, Alasya Park, Californian Restoran arkası, Galeria Sinema bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Telefon Dairesi, sulu çember ile Anıt çemberi arası Salamis yolu, apartman tipi sosyal konutlar, Zafer Anıtı bölgesi, otobüs terminali, eski Lemar bölgesi, Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Alasya İlkokulu, çocuk parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağıllar, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Kukla, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik asker, DAÜ Yurtlar Güney Kampüsü, Büyük Sanayi, Devlet Hastanesi, Barış Gücü Kampı bölgesi, UN Kampı önü Salamis Yolu, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arası, UN arkası apartmanlar, DAÜ çemberi-gölet arası, DAÜ çemberi-Glapsides çemberi arası, Glapsides bölgesi, Yuvarlak Ev bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişi-Leventler Sitesi arası, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arası, Salamis Caddesi, Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesi’in bir kısmı, Sakarya bölgesi, Gülseren Göleti bölgesi, Polatpaşa Camii bölgesi, Önder AVM bölgesi, Karakol İlkokulu bölgesi ve Serbest Liman bölgesi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten önce ya da sonra verilebileceği, bu nedenle şebekede her an enerji varmış gibi dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemlerin alınmasını rica ederek, yaşanacak rahatsızlık için özür diledi.