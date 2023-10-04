Uluslararası Eğitim (EI) ve Avrupa Sendikalar Eğitim Komitesi (ETUCE) üyesi Kıbrıs Türk ve Rum öğretmen sendikaları KTÖS, KTOEÖS, DAÜ SEN, POED, OELMEK ve OLTEK, 5 Ekim Dünya Eğitimciler Günü vesilesiyle ortak mesaj yayımladı.

Haravgi’nin haberine göre ortak mesajda “eğitime ve okullara sürdürülebilir ve etkin bir kamu desteğinin kamu sorumluluğu ilkesinin korunması ve eğitimin özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine direnişte hayati ve belirleyici öneme sahip olduğu” belirtildi.

“İstediğimiz gelecek için ihtiyaç duyduğumuz eğitimi bina edebilmemizin tek yolu eğitime ve eğitimcilere yeterli desteğin sağlanmasıdır” denilen ortak mesajda, şu noktalar öne çıkarıldı:

“Eğitimcilere ve okul binalarına sürdürülebilir ve etkin kamu mali yardımı, kamu sorumluluğu ilkesi ve eğitimin özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine direnişte belirleyici ve hayati öneme sahiptir. Ülkemiz için de görevimiz, karşılıklı saygı ve anlayışla, okullarımızda barışın, demokrasinin ve adaletinin önemini öğreterek daha iyi bir yarın için çalışmaktır.”