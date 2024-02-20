Larnaka’da bir Kıbrıs Türk taşınmazını kullanan Kıbrıslı Rum’un yandaki iki taşınmaza yasa dışı müdahalede bulunduğu ve olayın mahkemelik olduğu haber verildi.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kıbrıslı Rum’u geçici olarak haklı bulduğunu, çünkü söz konusu kişinin durumunda bir karışıklık olduğunu gördüğünü, Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin ise durumu düzelttiğini ve hatalarla dolu olan Asliye Hukuk Mahkemesi kararını bozduğunu yazan Fileleftheros, bu durumdan bir devlet dairesinin diğerini bilgilendirmediği sonucunun çıktığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Malları Vasisi olarak İçişleri Bakanı'nın itirazının ardından Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin kısa süre önce verdiği kararda ifade edildiği üzere, 1 Ağustos 1985 tarihinde bir vatandaşa Larnaka’da bir Kıbrıs Türk taşınmazının kullanım izninin (770 numaralı arsa) verildiğini yazan gazete, vatandaşın daha sonra söz konusu arsayla komşu olan iki arsaya daha yasa dışı bir şekilde müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin bu müdahalenin akabinde gönderdiği mektuplarla, söz konusu kişiden bahse konu taşınmaz üzerindeki yasa dışı müdahaleyi kaldırmasını istediğini kaydeden gazete, vatandaşın bunu yapmamasının ardından aleyhinde ceza davası açıldığını, kendisine para cezası verildiğini ve buna ek olarak aleyhinde diğer iki taşınmazdan uzaklaşmasını emreden bir de kararname çıkarıldığını ifade etti.

Daha sonra mahkeme sürecinin devam ettiğini yazan gazete, Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin sürecin sonunda söz konusu kişiye kullanım izni verilen tek taşınmazın 770 numaralı arsa olduğuna hükmettiğini ekledi.