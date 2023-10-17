Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin (KTSÇHB) Olağan Genel Kurulu sonrası ilk Yönetim Kurulu toplantısı dün gerçekleştirilerek görev dağılımı yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Dr. Remzi Gardiyanoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Birlikte görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

“Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Asbaşkan Dr. H. İlker İpekdal, Genel Sekreter Dr. Dt. Tağmaç Özberk, Mali Sekreter Dr. Özgür Türk, İdari Ve Sosyal İşler Sorumlusu Dr. Zeki Öznaçar, Faal Üye Prof. Dr. Orgun Deren, Faal Üye Dr. Bilgin Çınar”

Birlikten yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KTSÇHB arasında yapılacak sözleşme konuları ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılmış olduğu kaydedilerek, alınan kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.