Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) Başkanı Ümit Serdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun, Kıbrıs Türk halkının, insan, hak ve özgürlüğünün doğal sonucu olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir coşku içinde kutladıklarını belirterek, 15 Kasım’ın, Kıbrıs Türk halkının, insan, hak ve özgürlüğünün doğal sonucu olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurguladı.

Uygar ve ileri dünyada bireylerin sahip olduğu insan, hak ve özgürlükleri yanında toplumların da kendi oluşumlarını tamamlayıp geliştirmek, bağımsızlık ve kendi kaderine sahip çıkma hakkı olduğunu ifade eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Toplumların bu doğal hakkını engellemeye hiçbir yabancı gücün ve hiçbir devletin hak ve yetkisi yoktur. Kıbrıs Türk halkı devlet olmasının koşullarını yerine getirerek, kendi devletini 40 yıl önce tüm dünyaya ilan etmiştir.”

Serdaroğlu, “Kıbrıs Türk halkının kendi Cumhuriyetini kurarken ve geliştirirken uygulanmakta olan çağdaş ve demokratik ilkeler, geleceğe olan güvenimizi uygar dünya ülkeleri arasındaki yerimizi güçlendirecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk ve Rum devletleri arasında varılacak olan bir anlaşma ile kurulması muhtemel yeni bir ortaklıkta egemenliği, eşitliği ve diğer hakları savunmanın en etkili yolunun, birlik ve beraberlik içinde tek bir yürek olarak hareket etmek olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tüm Kuzey Kıbrıs Türk halkına kutlu olsun” dedi.