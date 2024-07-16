Kıbrıs Türk Mücadele Vakfı, Birleşik Krallık başbakanlığına seçilen, İşçi Partisi Başkanı Kier Stramer’e mektup göndererek seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti; Kıbrıs sorununun çözümüne destek vermesini istedi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kurduğu Kıbrıs Türk Mücadele Vakfı adına Mehmet Öztürk’ün imzasıyla gönderilen ve basına da dağıtılan mektupta, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin bakış açısıyla Kıbrıs sorunu da ana hatlarıyla Stramer’e aktarıldı.

Adada federal bir çözüme ulaşmak için başarısızlıkla sonuçlanan bir takım denemeler yapıldığı ve artık bu sürecin sürdürülemeyeceğinin açık olduğu ifade edilen mektupta Crans Montana’da yaşananlar ve Rum Yönetimi’nin uzlaşmazlığı anlatıldı. Mektupta Crans Montana’da yaşananların üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen Kıbrıslı Rumların tutumunda en küçük bir değişiklik olmadığına vurgu yapıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptıkları görüşmelerde Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklerin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmeyeceğini ifade ettiği yer alan mektupta, bu tutum, Rumların Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak nitelendi.

1963 yılından bu yana Rumların tavrının aynı olduğu belirtilen ve Rumların Kıbrıslı Türkleri “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yönetim organlarından dışladığı kaydedilen mektupta, Kıbrıslı Türklerin haklı davasının artık KKTC’yi korumak ve tanınması için mücadele etmek olduğunun altı çizildi.

Mektupta federasyon temelinde bir anlaşmaya varmak için 50 yıl süren müzakerelerden Rumların Kıbrıslı Türklere azınlık haklarından başka bir şey vermek istememesinden dolayı bir sonuç alınamadığı da ifade edildi.

Vakfın Kıbrıslı Türklerin özgür, egemen, güvenli, refah bir şekilde demokrasi ilkeleriyle yönetilen bir devlet çatısı altında yaşamasını istediği kaydedilen mektupta, Kıbrıs Türk halkının eşitlik haklarının yükseltilmesinin ve KKTC’nin tanınmasının, böylelikle Doğu Akdeniz’de barışın sağlanmasının zamanının geldiği vurgulandı.

Mektupta, “Umarız İşçi Parti Hükümeti barışçıl bir çözüme ulaşılmasına ve yıllardır süren bu anlaşmazlığın sona erdirilmesine destek verir” ifadeleri yer aldı.