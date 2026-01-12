Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “2026 yılı gelir vergisi matrahları ve kişisel indirim tutarlarının derhal açıklanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması” çağrısı yaptı.

“Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmalı, çalışanların uğradığı kayıplar telafi edilmelidir” diyen Gökçebel, vergi dilimlerinin, hayat pahalılığı karşısında otomatik olarak güncellenen bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi verilere göre, Aralık 2025’te aylık hayat pahalılığının yüzde 3,39 olarak gerçekleştiğini, 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 17,79, ikinci altı ayında yüzde 21,66 artış kaydedildiğini, yıllık bazda hayat pahalılığının yüzde 39,45 düzeyine ulaştığını ifade ederek, “Bu oran, çalışanların alım gücünün neredeyse yarıya yakın bir oranda eridiğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Buna rağmen Ocak ayında belirlenmesi ve yürürlüğe girmesi gereken gelir vergisi matrahları ile kişisel indirim tutarları konusunda hükümetin bugüne kadar tek bir adım dahi atmadığını ileri süren Gökçebel, şunları kaydetti:

“Bu suskunluk, özel sektör, kamu, asgari ücretli dâhil olmak üzere tüm çalışanlardan daha fazla vergi alma tercihidir. Bu tercih, verginin tabana yayılması, çok kazanandan daha çok vergi alınmaması politikasının sürdürülmesidir.”

Sendikanın, 10 Kasım 2025 tarihinde, kamuda yetkili sendikalarla birlikte; gelir vergisi matrahlarının ve kişisel indirim tutarlarının düzenlenmesi, göç yasasından kaynaklı sorunların çözümü ve diğer mali konulara ilişkin somut ve gerekçeli önerilerini Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak sunduğunu ifade eden Gökçebel, bu önerilerin basına da yansıdığını, kamuoyunun bilgilendirildiğini belirtti.

Ancak Maliye Bakanlığı’nın, 27 Kasım 2025 tarihinde kamuda yetkili sendikalara ilettiği yazıyla, göç yasasından kaynaklı sorunların çözümü ve diğer mali konulara ilişkin talepleri görmezden geldiğini öne süren Gökçebel, Gelir Vergisi Dilimleri ve İndirimleri, Kişisel İndirim Miktarı, Özel İndirim Oranı ve Kişisel İndirim Oranı başlıkları altında yer alan taleplerinin ise “2026 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten henüz geçmemiş olması” gerekçe gösterilerek, ertelendiğini kaydetti. Gökçebel, bütçe Meclis’ten geçmesine rağmen bugün hâlâ herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirtti.

Kamuda yetkili sendikalarla 5 Aralık 2025 tarihinde Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını hatırlatan Gökçebel, aradan haftalar geçmesine rağmen hükümetin bu uyarıyı da yok saydığını savundu.

Asgari ücrete yüzde 21,66 yerine yüzde 18,39 oranında artış yapılmasını da eleştiren Gökçebel, “Destek ödemesi” adı altında verileceği açıklanan miktarın, asgari ücretli çalışana kalıcı ve gerçek bir fayda sağlamayacağını ileri sürdü.

“Aksine, brüt asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmaması, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracaktır” diyen Gökçebel, şu örneği verdi:

“Örneğin; brüt asgari ücret üzerinden belirlenen kişisel indirim miktarı düşeceği için, asgari ücretli dâhil olmak üzere tüm çalışanlardan daha fazla vergi alınacaktır. Yine brüt asgari ücret esas alınarak, belirlenen engelli maaşı gibi ödemelerde de hükümet, fiilen kesinti yapmış olacaktır.

Destek ödemesinin yalnızca asgari ücretlilere yapılacak olması ise; asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan çalışanların, brüt maaşları daha yüksek olmasına rağmen net maaşlarının daha düşük kalmasına yol açacaktır.”

Kamusal alanlara yatırımın giderek azalmasına rağmen çalışanların vergi yükünün artırılması politikasının bir sonuç değil, bir tercih olduğunu iddia eden Gökçebel, “Dolayısıyla, vergi dilimlerinin güncellenmemesi de bir teknik gecikme değildir. Bu uygulama örtülü bir vergi artışıdır. Vergi adaletini ortadan kaldıran, sosyal devlet ilkesini ayaklar altına alan bu yaklaşım kabul edilemezdir” dedi.

Hükümetten kaynaklı bir yönetim krizi olduğunu ileri süren Gökçebel, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu. Gökçebel, sendika üyeleri ve tüm emekçilerin haklarını korumak için mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini, sendikal ve hukuksal tüm yolları kullanacaklarını kamuoyuna duyurdu.