Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında yayımladığı mesajında, 21 Aralık 1963’de başlayan olaylarda Kıbrıs Türkü'ne yönelik hafızalardan silinmeyecek bir katliam gerçekleştirildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı mesajında, Kanlı Noel’de barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türklerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydederek, 364 Türkü öldüren ve binlerce insanı evlerinden göç etmeye zorlayanların bugün halen EOKA kutlamaları yapmalarını eleştirdi.

Ünsaldı, 62 yıl önce 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'nın Tahtakale mahallesinde yaşananların 364’ü Türk toplam 538 kişinin öldürüleceği 30 bine yakın insanın göç edeceği olayların başlamasına neden olduğunu belirtti.

21 Aralık 1963’de başlayan olaylarda Kıbrıs Türkü'ne yönelik hafızalardan silinmeyecek bir katliam gerçekleştirildiğini vurgulayan Ünsaldı, Rum Terör örgütü EOKA’nın Türklerin Ada’daki varlığını ortadan kaldırmak için Akritas Planı uygulamaya koyduğunu ve olayların 25 Aralık 1963’te Lefkoşa semalarında Türk jetlerinin uçmasıyla durduğunu anımsattı.

“Kanlı Noel olarak bilinen o kara günlerde çocuk, yaşlı, kadın demeden 364 Kıbrıs Türkü şehit edildi.” ifadesini kullanan Ünsaldı, insanlığa karşı suç olan bu saldırılarda 103 Türk köyünün boşaltıldığını ve 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de fiilen ortadan kalktığını kaydetti.

Nikos Samson’un 15 Temmuz 1974 tarihinde adayı bir Yunan adası haline getirmek üzere yeniden girişimde bulunması sonucu Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale ettiğini işaret eden Ünsaldı, 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Ada’daki katliamların son bulduğunu ifade etti.

Ünsaldı, şu ifadeleri kullandı:

“Unutmamalıdır ki 364 sadece bir rakamdan ibaret değildir. 364 diye okuduğumuz aslında Zeki Halil, Mürüvvet Hanım, 6 Aylık Hakan’ın, ağabeyleri Kutsi ile Murat’ın hiç yaşanmamış hayalleri ve yitip giden hayatlarıdır. Üstelik 364 kaybedilen binlerce Kıbrıslı Türkün yalnızca küçücük bir kısmıdır.”

62'inci yıl dönümünde çocuk, yaşlı, kadın demeden yüzlerce kardeşimizi barbarca katledenleri lanetliyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”